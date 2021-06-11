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11 Haziran 2021, Cuma 00:00

Bahtiyar Akçay 28 Mayıs'ta İstanbul'da kayboldu

Nadir bey, Bahtiyar Bey'i en son Cuma günü gördüğünü, kendisinin çalıştığı şirkete geldiğini, zaten önceden de Bahtiyar Bey ile tanıştıklarını, emekli olduktan sonra Bahtiyar Bey'in eşi ile beraber Giresun'a taşındığını söyledi. Nadir Bey, Bahtiyar Bey'in kendisinin aracını alıp Sultançiftliği'nde bir galericiye gittiğini, geç kaldığını hatta aradığını, kusura bakma araca baktırdık dediğini ve akşama doğru 4-5 gibi geldiğini dile getirdi. Nadir Bey, Bahtiyar Bey gelince yemek yediklerini, sonra çay içerlerken Bahtiyar Bey'e 2-3 defa telefon geldiğini, kendi yanında konuşmayıp dışarıda konuştuğunu sonra da çıkıp gittiğini söyledi.

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