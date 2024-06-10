Birini öldürüp et makinesinde mi çektiler?

Ahmet Bey halası Güllü'nün Mehmet'i yoğurt istemek için aradığını, Mehmet'in gelemeyeceğini söylediğinde tehdit ettiğini ve 10 dakika sonra Mehmet elinde yoğurtla geldiğini ve "bir daha beni böyle tehdit edersen…" dediğini anlattı. Ahmet bu olaydan sonra halasına "hala sen bu adam ne yaptın da yoğurt istediğin gibi getirdi?" diye sorduğunu halasının "ipleri benim elimde" dediğini belirtti. Mehmet Bey de yoğurt getirme olayını doğruladı.