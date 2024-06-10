10 Haziran 2024, Pazartesi 10:00
Birini öldürüp et makinesinde mi çektiler?
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Ahmet Bey halası Güllü'nün Mehmet'i yoğurt istemek için aradığını, Mehmet'in gelemeyeceğini söylediğinde tehdit ettiğini ve 10 dakika sonra Mehmet elinde yoğurtla geldiğini ve "bir daha beni böyle tehdit edersen…" dediğini anlattı. Ahmet bu olaydan sonra halasına "hala sen bu adam ne yaptın da yoğurt istediğin gibi getirdi?" diye sorduğunu halasının "ipleri benim elimde" dediğini belirtti. Mehmet Bey de yoğurt getirme olayını doğruladı.
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