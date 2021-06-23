Büşra Büyükşen, Mehmet Ali'den neden şüpheleniyor?

Müge Anlı, dün Büşra Hanım'ın abisine yayın sonrası sarıldığını ve bir şeyler söylediğini belirtti. Büşra Hanım, abisinden özür dileyip sarılmak için izin aldığını söyledi ve abisini kırdığının farkında olduğundan söz etti. Büşra Hanım, Betül Hanım'ın kuzeni Mehmet Ali Bey'den ve Betül Hanım'ın kardeşi Yılmaz Bey'den şüphelendiğini zira ikisinin de evden çıkmadık diye ifade verdiğini ama sonradan parka çocuk gezdirmeye çıktıklarının belli olduğunu dile getirdi. Büşra Hanım, Mehmet Ali Bey ve Yılmaz Bey'in park diye nereye gittiklerinin de belli olmadığını, üstelik araba ile ters istikamette olan kendi evlerinin önünden geçtiğini söyledi. Mehmet Ali Bey'in özel bir sebebi olduğunu düşünmediğini, Muammer Bey'in bu kişiyi tutmuş olabileceğinden söz etti.