Büşra, yengesi Betül'ü koruyor mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Büşra Hanım, evden çıkarken başörtüsünün olmadığını söyledi. Müge Anlı, 28 yaşındaki Yılmaz Bey içeri girince 58 yaşındaki Necla Hanım'ın mı başörtüsü takması gerektiğini yoksa 18 yaşındaki Büşra Hanım'ın mı takması gerektiğini sorguladı. Büşra Hanım, eve bir erkek girince kendisinin başka odaya geçtiğini ama o gün kapı açılınca gitmediğini söyledi. Osman Bey de annesinin başı kapalıyken kardeşinin hiç çabalamadığını vurguladı. Osman Bey, Büşra Hanım'a "Anlaşmalı bir suçunuz varsa eğer bu işin sonucu illa ortaya çıkacak" dedi