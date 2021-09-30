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30 Eylül 2021, Perşembe 00:00
Çifte cinayetteki evin bakıcısıyla ilgili iddialar...

Çifte cinayetteki evin bakıcısıyla ilgili iddialar...

Selda Hanım, Mehmet Şen'in çiftliğinde Emel Hanım'ın sayesinde Labit Bey ile tanıştığını, Emel Hanım'ın borçları olduğu için kendisini tanıştırdığını, birçok kadını da Labit Bey ile tanıştırdığını, bu sayede Emel Hanım'ın Labit Bey'den para aldığını iddia etti. Emel Hanım Labit Bey'i ne kadar kadınla tanıştırırsa o kadar para kazandığından söz eden Selda Hanım, ne zaman eniştesi Mehmet Bey namaza gitse o eve gittiğini, Labit Bey ile buluştuğunu, Labit Bey'in kendisini ellemeye çalıştığını ama kabul etmediğini belirtti.

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