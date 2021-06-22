Çiftin kızları katilin kimliğini gizliyor mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Büşra Hanım, bir sebebi olmadığını, gizlediği bir şey de olmadığını savundu. Rahmi Özkan da sanki öldürülen Büşra Hanım'ın anne babası olmamış gibi evden çıkıp gittiğini, yoldan geçen arabaya sakince bindiğine dikkat çekti. Büşra Hanım, karanlık olduğu için komşuda da köpek var diye gidemediğini, bir diğer komşuya yöneldiğinde araba ile karşılaştığını söyledi. Müge Anlı, 3 sene önce Büşra Hanım'ı savunduğunu ama bugün artık anlam veremediğinden söz etti. Büşra Hanım o anki psikoloji ile hata yaptığını, jandarmayı da kötülemek istemediğini ama onun da kendisini teşvik ettiğini, 3 kardeş birleşin dediğini o sebeple Uğur abisine sığındığını belirtti.