Cinayet sarmalında 3 kadına ne oldu?

Mustafa Önel, namusu kirlendiği için Nezaket Kışı'nın ailesinin onu öldürme kararı aldıklarını iddia etti. Müge Anlı, "aile Nezaket'in namusunun kirlendiği düşünüp onu Adil ile evlendirmişler. Bunu zaten inkar etmiyorlar" dedi. Mustafa Önel, Adil ve Nezaket arasında evlilik olmadığını ileri sürdü. Kenan, Davut ve Neriman kardeşler, Mustafa, Adil ve Nihat kardeşlerin Nezaket'i öldürdüğünü ileri sürdü.