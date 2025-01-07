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7 Ocak 2025, Salı 10:00

Cinayet sarmalında 3 kadına ne oldu?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Mustafa Önel, namusu kirlendiği için Nezaket Kışı'nın ailesinin onu öldürme kararı aldıklarını iddia etti. Müge Anlı, "aile Nezaket'in namusunun kirlendiği düşünüp onu Adil ile evlendirmişler. Bunu zaten inkar etmiyorlar" dedi. Mustafa Önel, Adil ve Nezaket arasında evlilik olmadığını ileri sürdü. Kenan, Davut ve Neriman kardeşler, Mustafa, Adil ve Nihat kardeşlerin Nezaket'i öldürdüğünü ileri sürdü.

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