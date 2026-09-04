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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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4 Eylül 2026, Cuma 10:00

Hemşire olacaktı, 16 yaşındayken kayboldu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Sude, 'Merve'nin pavyonda çalıştığını duyduk biz. 9.sınıfta okul parasının pavyonda çalışarak çıkardı. Sağlık meslekte okuyorduk. Daha sonradan izini kaybettik. Sürekli gece mekanlarına gidiyordu. Bir arkadaşımızın Ulus'ta babasının mekanı vardı. Arkadaşımız Merve'yi orada görmüş ve okulda bunu söyledi. Merve bu yüzden bir ay zorbalığa maruz kaldı. Sonradan izini kaybettirdi.' Dedi.

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