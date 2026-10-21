Damla 19 yıl sonra babasıyla ilk kez yemeğe çıktı!

19 yıldır görmediği biyolojik babası Ramazan Kayalı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Damla Barış'ın arayışı mutlu sonla noktalandı. Yayına bağlanan Ramazan Kayalı, kızını daha önce de aradığını ve ona kavuşmak istediğini söyledi. Yıllar sonra ilk kez bir araya gelen baba-kız, birbirlerine sarılarak hasret giderdi ve ilk kez aynı sofrada yemek yedi. Damla, babasının hayatta olduğunu öğrenmenin ve onunla vakit geçirmenin kendisi için çok özel bir duygu olduğunu dile getirirken, yıllardır doğum günlerini kutlamayı bıraktığını anlattı.