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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
17 Haziran 2021, Perşembe 00:00

En son gören taksici canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Osman Bey, iş yerine döndükten sonra Fatma Hanım'ın ağlayarak kendisini aradığını, bunun üzerine Burdur'dan Denizli'ye gittiklerini, yolda Fatma Hanım'ın "Sen beni aldattın" diye biri ile konuştuğunu, sonra bir kapının önüne bıraktığını, evden içeri girdiğini söyledi ve Fatma Hanım'ın "Beni buraya bıraktığını ablama söyleme" dediğini anlattı. Ertesi gün sabah beni al deyip gelmeyince Fatma Hanım'ın ablasını arayıp bak kardeşin burada, gelmedi dediğini anlatan Osman Bey, Ebru Hanım'ın çok şaşırmadığını ama günler sonra arayıp kardeşimi bulamıyoruz dediğinden bahsetti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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