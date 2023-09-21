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''Eşim, beni Bedriye Hanım'dan kıskandı''

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Değerlendirilen ihbarlar ve yapılan araştırmalar sonucu edinilen bir bilgiye göre, yakın zamanda Bedriye Kılıç'ın adı sütçü Sefer olarak tanınan bir köylüsüyle anılmış. Bu bilgiyi teyid etmek üzere ulaşılan Sefer Aslan, ''biz bir iş için onlara eşimle olanak sağladık, ben Tayfur diye mesaj attım dedi. Sonra bana mesajlar geliyordu eşim rahatsız oluyordu''dedi. Eşi ile Bedriye Kılıç'ın tartıştığını öne süren adam keşke hiç bulaşmasaydık diyede söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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