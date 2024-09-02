Eşinin mezarını bulmak için mücadele veriyor

Ozan Laleci, 6 Şubat depreminde enkazdan ölü olarak çıkarılan eşi Büşra Meral Laleci'nin cenazesini tespit edebilmek için karısının biyolojik ailesini arıyor. Ozan Laleci, eşinin cenazesini bulabilmek için onun gerçek ailesine ihtiyacının olduğunu, anlattı. Ozan Laleci, depreme Antakya'da yakalandıklarını, yaşadıkları binanın yıkıldığını, karısıyla saatlerce enkaz altında kaldıklarını, karısının son anda bile "hangimiz çıkarsa geriye kalan bizim hayallerimizi gerçekleştirsin" dediğini metanetli davrandığını anlattı.