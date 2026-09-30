Eski eşi ile tartıştı, kayıplara karıştı!

İzmir'de 18 Ağustos'ta kaybolan 40 yaşındaki Nazan Sağlambaş'tan 44 gündür haber alınamaması üzerine çocukları Simge ve Cenker Atlıhan, annelerini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Simge, annesinin kaybolmadan önce babasıyla tartıştığını, daha sonra bir gece kız arkadaşının yanında kaldığını ve kendisine "İyiyim, merak etmeyin" şeklinde mesaj verdiğini anlattı. Simge, annesinin arkadaşının evinden ayrılırken kendi kızının yanına gideceğini söylediğini ancak oraya hiç ulaşmadığını ve o günden sonra kendisinden haber alamadıklarını belirtti.