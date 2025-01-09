Evi gasbedilen Zekiye Aydın öldürüldü mü?

Adil'in "halamın bana 400, 300 ve 300 bin lira borcu vardı.Ödemedi. Halamın malına icra koyup bana paramı ödeyin" diyerek icra dairesine başvurduğu, halanın ise ortada olamadığı için savunma yapamadığı söyledi. Müge Anlı aynı zamanlarda Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Zekiye Önel'in öldürülmüş olabileceğine dair ağır cezadan dosya hazırlandığını söyledi. Adil'in ise halasıyla görüşmediğini ama onun başka bir yerde olduğunu düşündüğüne dair ifade verdiği belirtildi.