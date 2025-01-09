canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
9 Ocak 2025, Perşembe 10:00

Evi gasbedilen Zekiye Aydın öldürüldü mü?

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Adil'in "halamın bana 400, 300 ve 300 bin lira borcu vardı.Ödemedi. Halamın malına icra koyup bana paramı ödeyin" diyerek icra dairesine başvurduğu, halanın ise ortada olamadığı için savunma yapamadığı söyledi. Müge Anlı aynı zamanlarda Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Zekiye Önel'in öldürülmüş olabileceğine dair ağır cezadan dosya hazırlandığını söyledi. Adil'in ise halasıyla görüşmediğini ama onun başka bir yerde olduğunu düşündüğüne dair ifade verdiği belirtildi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı?
07 Ocak 2025, Salı
Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı öldürülüp, asitle mi yakıldı? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!
02 Ocak 2025, Perşembe
Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"
03 Ocak 2025, Cuma
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!" Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi?
30 Aralık 2024, Pazartesi
Müge Anlı canlı yayınında gözaltı... Nezaket Uyur'un kaybında cinayet itirafı geldi mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN