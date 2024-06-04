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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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4 Haziran 2024, Salı 10:00

Fitnat Ertekin yayınımızın ardından gözaltına alındı

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Evden kaçan üvey kızını aramak için stüdyoya gelen adamın, kızlara yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıkmış ve Selahattin Yalnız isimli şahıs cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anne Fitnat Ertekin ise serbest bırakılmıştı. Beklenmedik bir gelişme yaşandı dün yayına gelen Fitnat Ertekin yayının ardından göz altına alındı.

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