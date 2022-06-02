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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

23 gündür kayıp olan Mustafa Ateş nerede?

GİRİŞ TARİHİ: 02.06.2022, 12:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.06.2022, 12:31
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Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

23 gündür oğlundan haber alamayan anne Müge Anlı'ya koştu...

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

Meral Hanım'ın oğlu Kırklareli'de yaşıyordu.

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

11 Mayıs Çarşamba günü arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a geldiği düşünülüyor...

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

Mustafa'yı otogara bırakan arkadaşı ise, yazdığı mektubu ve iş yerinin anahtarını annesine ulaştırıyor...

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

Mustafa'nın arkadaşı Bekircan, Meral Hanım'a ulaşıyor.

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

Mustafa'nın iyi olduğunu, İzmir Çeşme'de işe başlayacağını söylemiş...

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen anne bir daha arkadaşlarına da ulaşamadığını söyledi.

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

Mustafa evden giderken eşyalarını, telefonunu ve kimliğini aldığını biliniyor.

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

Telefonunu, ve sosyal medya hesaplarını kapayan genç adam nerede?

Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

Kaybolduktan sonra zararlı alışkanlıkları olduğunu öğrenen anne Meral Hanım'ın endişesi daha da katlanmış...

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