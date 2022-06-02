Ardında bir mektup ve iş yeri anahtarı kaldı

23 gündür oğlundan haber alamayan anne Müge Anlı'ya koştu... Meral Hanım'ın oğlu Kırklareli'de yaşıyordu. 11 Mayıs Çarşamba günü arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a geldiği düşünülüyor... Mustafa'yı otogara bırakan arkadaşı ise, yazdığı mektubu ve iş yerinin anahtarını annesine ulaştırıyor... Mustafa'nın arkadaşı Bekircan, Meral Hanım'a ulaşıyor. Mustafa'nın iyi olduğunu, İzmir Çeşme'de işe başlayacağını söylemiş... Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen anne bir daha arkadaşlarına da ulaşamadığını söyledi. Mustafa evden giderken eşyalarını, telefonunu ve kimliğini aldığını biliniyor. Telefonunu, ve sosyal medya hesaplarını kapayan genç adam nerede? Kaybolduktan sonra zararlı alışkanlıkları olduğunu öğrenen anne Meral Hanım'ın endişesi daha da katlanmış... Meral Hanım'ın iddiasına göre, 22 yıllık eşiyle büyük sorunlar yaşadığı ve oğlunun bu sorunlar yüzünden gittiğini düşünmesi. 22 yıl boyunca aldatılıp, şiddete uğrayan kadın gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı... Çocukları büyüdüğü için artık boşanmaya karar veren kadın, oğlunu almadan gitmek istemediğini söyledi. Hayatından endişe edilen Mustafa Ateş nerede, kiminle? Mustafa'nın arkadaşı Bekircan canlı yayında. Mustafa'yla dün konuştuğunu söyleyen arkadaşı, ''annemi arayacağım ama daha zamanı var'' dediği öğrenildi.