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Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

GİRİŞ TARİHİ: 04.04.2024, 17:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.04.2024, 18:03
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Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da, yaşananlar adeta kan dondurdu. 6 yıldır birlikte olduğu eşini alddattığı için pişman olan ve barışmak isteyen Mehmet Altun programa başvurdu. Mehmet Altun'un eşini aldattığı dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret Karakoç'u öldürdüğü ortaya çıktı. İşte Esra Erol'da gündeme gelen o olayın ayrıntıları...

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Esra Erol'da programına katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirtti.

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Karısını 15 kez aldattığını söyleyen Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sebebinin kayınpederi olduğunu söyledi.

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Damadının iddialarına yanıt vereren kayınpeder Şükrü, başlarda bu evliliğe onay vermediğini söyleyerek "Benim kızım beni ezip bununla evlendi. 15 yıl evlerine gitmedim. Ben yokken de bunlar kavga ediyordu. Bana telefon geldi. Kızımı dövdüğünü öğrendim" dedi.

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Kızının nasıl aldatıldığını öğrendiğini anlatan kayınpeder Şükrü, "Kızımın evinden tüp yoktu. Yeni doğum yapmış yemek yapamıyor. Benim kızım 2 kere annesinin yanına gitti. Kızım bendeyken bir gün dadı Meryem'den gelen mesajları kızlarımın tabletinden gördü. Öyle yakaladı" dedi.

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Kayınpederinin söylediklerini yalanlayan damat Mehmet Altun ise "Kayınpederim aldatmaya azmettirdi" deyince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Esra Erol'da 'Dadı Meryem' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ortaya atılan iddialar herkesin kanını dondurdu.

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Esra Erol çocuk bakıcılığı işinin çok önemli olduğunu, herkese evladın emanet edilmeyeceğini vurgulayarak Meryem'e "Daha önce hiç çocuk baktın mı?" diye sordu.

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Daha önce Hataylı bir ailenin 7 yaşındaki çocuğuna baktığını söyleyen 'Dadı Meryem' bilgileri Esra Erol ile paylaşmadı.

Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Esra Erol ve ekibi, 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğünü ve 9 yıl cezaevinde yattığı bilgisini izleyicilerle paylaştı.

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