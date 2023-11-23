Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, lüks hayatını paylaşmaktan geri durmayan her fırsatta altınlarını gösteren Dilan Polat'ı canlı yayında eleştirmişti.
Çil çil altınlarla çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Dilan Polat, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisine aldığı gül demetlerini ve çil çil altınları paylaştı. Kayıp kadının, Dilan Polat'ın hayatıyla kendi hayatını kıyasladığı ortaya çıktı.
Müge Anlı: "Herkesin de kocası çil çil altın getirecek durumu yok. Niye çil çil altın versin ki insanın kocası?"
"O niye kocasının ona aldığı ekrana yansıtıyor böyle?" sözleriye Dilan Polat'ın gösterişi seven hallerini eleştirdi. Dilan Polat, eşi ve kardeşi şu günlerde hapiste...