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Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

GİRİŞ TARİHİ: 23.11.2023, 16:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.11.2023, 11:07
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Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, lüks hayatını paylaşmaktan geri durmayan her fırsatta altınlarını gösteren Dilan Polat'ı canlı yayında eleştirmişti.

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

Çil çil altınlarla çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Dilan Polat, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

Müge Anlı, aniden ortadan kaybolan Fadime Parlak'ı arıyordu.

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

Parlak ailesi kızlarının sosyal medya fenomeni olmaya çalıştığını ve yayınlar açtığını söyledi.

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

Dilan Polat, Engin Polat'ın kendisine aldığı gül demetlerini ve çil çil altınları paylaştı. Kayıp kadının, Dilan Polat'ın hayatıyla kendi hayatını kıyasladığı ortaya çıktı.

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

Müge Anlı: "Herkesin de kocası çil çil altın getirecek durumu yok. Niye çil çil altın versin ki insanın kocası?"

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

"Hakikaten kocası altın mı vermiş? Bir avuç altın mı hediye etmiş?"

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

"Anlamı ne yani bunun? Kusura bakmasın fenomen ben tanımıyorum. Benim vaktim yok böyle şeylere..."

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

"O niye kocasının ona aldığı ekrana yansıtıyor böyle?" sözleriye Dilan Polat'ın gösterişi seven hallerini eleştirdi. Dilan Polat, eşi ve kardeşi şu günlerde hapiste...

Müge Anlı, tutuklu fenomen Dilan Polat'ı neden eleştirdi?

Davranışıyla Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren Dilan kimdir? Nasıl bu kadar zengin oldu? Neler yaşandı? Neden cezaevinde?

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