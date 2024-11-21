Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Müge Anlı'dan yardım isteyen Hasan Fırtına, birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Aybeniz Top için 'kaçırılmış zorla tutuluyor' demişti.
Canlı yayında Aybeniz Top'un zorla tutulduğunu iddia eden Hasan Fırtına, ses kayıtlarını da Müge Anlı'ya sunmuştu.
Kayıp olmadığını ve zorla tutulmadığını söyleyen Aybeniz Top, canlı yayında gelerek ilk eşinden ayrıldığını ve birlikte yaşadığı Hasan Fırtına'dan şiddet gördüğünü anlatmıştı.
Aylar sonra tekrardan barıştıkları öğrenilen Hasan Fırtına ve Aybeniz Top, iddiaya göre para meselesi yüzünden tartıştı.
Farklı suçlardan kaydı bulunan Hasan Fırtına, kaçmak için gittiği otogarda polis ekipleri tarafından yakalandı.