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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'ya katılarak beraber yaşadığı Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia eden Hasan Fırtına'nın genç kadına şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Aybeniz Top'un kaçtığı imam nikahlı eşi Hasan Fırtına ile barışıp, öldürüldüğü canlı yayında öğrenildi.

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2024, 11:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2024, 11:05
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Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Müge Anlı'dan yardım isteyen Hasan Fırtına, birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Aybeniz Top için 'kaçırılmış zorla tutuluyor' demişti.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Canlı yayında Aybeniz Top'un zorla tutulduğunu iddia eden Hasan Fırtına, ses kayıtlarını da Müge Anlı'ya sunmuştu.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Kayıp olmadığını ve zorla tutulmadığını söyleyen Aybeniz Top, canlı yayında gelerek ilk eşinden ayrıldığını ve birlikte yaşadığı Hasan Fırtına'dan şiddet gördüğünü anlatmıştı.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Karşı karşıya gelen çift birbirlerine çeşitli suçlamarda bulunarak yayından ayrılmıştı.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Aylar sonra tekrardan barıştıkları öğrenilen Hasan Fırtına ve Aybeniz Top, iddiaya göre para meselesi yüzünden tartıştı.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!


Çıkan tartışmanın ardından Hasan Fırtına, Aybeniz Top'u darp edip boğarak öldürdü.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Farklı suçlardan kaydı bulunan Hasan Fırtına, kaçmak için gittiği otogarda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Aybeniz Top öldürüldü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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