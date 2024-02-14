Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Amerika'da çalışan eşi Ali Büber ve babası Mehmet Bey, Zeynep Hanım'ın mental sağlığının iyi olmadığını ve hayatından endişe ettiklerini anlattı.
Çocuklarıyla kaybolan kadının Umre'ye gitmek istediğini bu sebeple eşi ile tartıştığı ve sonradan evinden çıkıp kaybolduğu konuşuldu.
Ali Büber, eşi Zeynep Büber'in mental sağlığının iyi olmadığını söylerken 'Amerika'da kazanıp gönderdiğim 38 bin doları yardım kuruluşlarına bağışladı' diyerek hastalığını yineledi.
Ali Büber, eşine boşanma davası açtığını ama onu bulmak için bunu yaptığını da yoksa boşanmak gibi bir amacının olmadığını söyledi.
Hülya ve Savaş Çetin çifti gönderdikleri videoda Zeynep Büber ve iki çocuğunun olduğunu söyledi. Görüntüleri eşi Ali Büber'e gösterildi.
İhbarı yapan izleyici Hülya Çetin, Zeynep Büber'e 'seni gideceğin yere ben teslim edeyim' dediğini fakat kadının 'ben dayımın yanına gideceğim' diyerek yanından uzaklaştığını söyledi.
Müge Anlı ekibi Üsküdar'da araştırmalara başladı. İhbarı yapan çift, Zeynep Büber için "telaşlı bir hali vardı benimle gelmek istemedi ama çocukların durumu iyiydi" dedi.