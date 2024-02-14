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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

GİRİŞ TARİHİ: 14.02.2024, 15:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.02.2024, 15:24
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Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Amerika'da çalışan eşi Ali Büber ve babası Mehmet Bey, Zeynep Hanım'ın mental sağlığının iyi olmadığını ve hayatından endişe ettiklerini anlattı.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Çocuklarıyla kaybolan kadının Umre'ye gitmek istediğini bu sebeple eşi ile tartıştığı ve sonradan evinden çıkıp kaybolduğu konuşuldu.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Ali Büber, eşi Zeynep Büber'in mental sağlığının iyi olmadığını söylerken 'Amerika'da kazanıp gönderdiğim 38 bin doları yardım kuruluşlarına bağışladı' diyerek hastalığını yineledi.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Ali Büber, eşine boşanma davası açtığını ama onu bulmak için bunu yaptığını da yoksa boşanmak gibi bir amacının olmadığını söyledi.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Yayını izleyen dikkatli izleyici programa ulaşıp, Zeynep Büber ve iki çocuğunu gördüğünü anlattı.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Hülya ve Savaş Çetin çifti gönderdikleri videoda Zeynep Büber ve iki çocuğunun olduğunu söyledi. Görüntüleri eşi Ali Büber'e gösterildi.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Endişeli baba Ali Büber, görüntülerdeki çocuğun oğlu olduğunu doğruladı.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

İhbarı yapan izleyici Hülya Çetin, Zeynep Büber'e 'seni gideceğin yere ben teslim edeyim' dediğini fakat kadının 'ben dayımın yanına gideceğim' diyerek yanından uzaklaştığını söyledi.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Müge Anlı ekibi Üsküdar'da araştırmalara başladı. İhbarı yapan çift, Zeynep Büber için "telaşlı bir hali vardı benimle gelmek istemedi ama çocukların durumu iyiydi" dedi.

Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kaybolmuştu...

Dün (13 Şubat Salı) yayın sırasında haber geldi. Zeynep Büber programı arayarak eşi Ali Büber'in iddialarının yalan olduğunu ve kendisinin ölümle tehdit edildiğini bu yüzden eşine uzaklaştırma kararı çıkarttığını ve kendisini aramasını istemediğini iletti.

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