7 Ekim 2026, Çarşamba 10:00
Gelin kayınpeder canlı yayında karşı karşıya!
"Oğlumu ben kaçırmadım, o karısından kaçtı"
Müge Anlı'da Sibel Şeyhoğlu ile kayınpederi Mahmut Bey arasında Volkan Şeyhoğlu'nun nerede olduğu ve ailesiyle yaşanan sorunlar nedeniyle sert tartışma yaşandı. Mahmut Bey, oğlunun kayıp olmadığını, annesinin cenazesi için Artvin'e gittiğini ve kendisine ulaşamadığı için polis aracılığıyla haber gönderdiğini söyledi. Sibel ise eşinin ailesi tarafından kendisinden uzaklaştırıldığını savunurken, çocuk sahibi olamadıkları için de baskı gördüklerini öne sürdü.
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