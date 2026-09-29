29 Eylül 2026, Salı 10:00

Gizli tanıktan Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu günle ilgili iddialar!

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"O akşam panik halde gömdüklerini Bahar söyledi"

Müge Anlı'da 25 Ocak 2021'den bu yana kayıp olan Elif Merve Yılmaz'ın akıbetiyle ilgili Hacı İpek ve taksici Ersin Solak'ın açıklamaları ile yeni iddialar gündeme geldi. Ankara'ya 5G ile bağlanılan yayında Mikail'in babası Hacı İpek ve taksici Ersin Solak canlı yayına katılırken, Müge Anlı daha önce yayınlanamayan gizli tanık Bahar'ın röportajını ekrana getirdi. Bahar'ın anlatımlarında, Elif'in Mikail'e konum üzerinden aldığı parayı vermek için bir yere götürüldüğü, Ersin'in de genç kızla birlikte yukarı çıktığı ve Elif'in burada fenalaştığı iddia edildi. Ersin Solak ise Elif'i konuma bıraktıktan sonra bir daha görmediğini savunarak suçlamaları reddetti. Hacı İpek de oğlunun ve kendisinin olayla ilgili suçlandığını belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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