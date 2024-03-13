''Görümcem, evlatlarımın eğitim parası ile kaçtı''

Fatma Tosun; görümcesi Hamide Akdaş'ın 7 Mart Perşembe günü altınlarını çalıp İstanbul Maltepe'den kayıplara karıştığını onu aramak için stüdyoya geldiğini söyledi. Hamide Aktaş'ın evli olduğu halde altınları çalıp evli bir adam kaçtığı açıklandı. 2 çocuk annesi Fatma Tosun'un Zonguldak Ereğli'de gerçekleşen sel felaketinde kocası ve annesini kaybettiği, o günden sonra hayatının değiştiği, görümcesinin evine gelip eşinden kalan tazminatı ve çocuklarının geleceği olan parayı aldığını ve geri getirmesini söyleyerek çağrıda bulundu.