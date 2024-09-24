''Gözaltına alınacağını düşündü, evimin satış işleri ile ilgilen dedi''

Emine Hanım'ı yanında çalıştıran, bebeklerine baktıran Büşra Hanım, Müge Anlı'ya konuştu. Daha konu işlenmeden tanıtımı dönerken Emine Hanım'ın "çocuklarım beni babalarını öldürmek ile suçluyorlar. Bizim ne olacağımız belli değil. Bir tek sana güveniyorum, sana vekalet vereyim evimin satış işleri ile ilgilen" dediğini, Emine'nin daha yayınlar başlamadan göz altına alınacağını bildiğini belirtti.