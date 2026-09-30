30 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

Hacı İpek ve ona itiraf çağrısı yapan kızının görüşmesi

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"Baba, yalan söylüyorsan sen de yanarsın"

Müge Anlı'da Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın babasına yönelik itiraf çağrısının ardından, ikili arasında yayına ara verildiği sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. Hacı İpek, kızına yaptığı telefon görüşmesinde kendisiyle ilgili söylediklerini sorgularken, Tuğba ise babasının olayla ilgili kendisine evde bazı şeyler anlattığını ve bunları gizlemediğini savundu. Tuğba, Ceyda ve Derya arasında yaşanan konuşmaların aile içinde duyulduğunu, Ceyda'nın ise bu bilgileri koz olarak kullandığını öne sürdü. Görüşmede ayrıca iki Ceyda arasında yaşanan tartışma sırasında bıçak çekildiği, evde eşyaların kırıldığı ve tehditlerin savrulduğu iddiaları da gündeme geldi.

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