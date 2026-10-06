6 Ekim 2026, Salı 10:00

Hamid'in biyolojik babası olduğu iddia edilen kişi canlı yayında!

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Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiyle ilk kez karşı karşıya gelmesi ve Hamid'in sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için atılacak adımlar konuşuldu. Canlı yayında Hamid ve biyolojik babası olduğu öne sürülen kişi birbirlerine merhaba derken duygusal anlar yaşandı. İddia baba, Hamid'in annesiyle 2007-2008 yıllarında bir veya iki kez görüştüğünü, tanışmalarının ortak bir arkadaş aracılığıyla olduğunu ve o dönemde Hamid'in dünyaya geleceğini bilmediğini söyledi. Hamid'in biyolojik babası olması halinde ona destek olacağını belirten kişi, bunun insani bir görev olduğunu ifade etti.

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