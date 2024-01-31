Hasan Çelik'in iş arkadaşı Şener Yıldırım konuştu

Sırra kadem basan Hasan Hüseyin Çelik'in birlikte çalıştığı Şener Yıldırım'ın anlattığını göre, arkadaşı kendisine kazandığı parayı eşi Seher Çelik'in almasından dert yanıyordu. Çarpıcı bir iddiada bulunan Şener Bey, Şerife Çiçek ve Seher Çelik'in beyaz araçla geldikleri merkeze uzak bir yerde iki erkekle tartışırken gördüğünü öne sürdü.