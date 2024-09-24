Hiç tanımadığı babası Ekrem Erdoğan'ı arıyor

51 yaşındaki Ufuk İçingir, 40 yaşındayken evlatlık verildiğini öğrendiğini, annesini bulduğunu şimdi de babasını aradığını söyledi. Evlatlık olduğundan hiç şüphelenmeyen Ufuk Bey, 11 yıl önce tanımadığı bir kadının kendisini aradığını ve "bildiğiniz anne ve babanız kendi anne ve babanız değildir. Gerçek anneniz benim komşumdur ve ameliyat olacak sizinle konuşmak istiyor" dediğini, o gün gerçekleri öğrendiğini anlattı.