İki kardeşin büyük yüzleşmesi!

Müge Anlı'da 75 yaşındaki Sevim Yavaş'ın, kızı Tülay Güler tarafından 600 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili aile içindeki gerilim canlı yayında büyüdü. Tülay ile kardeşi Gülay arasında geçmişte yaşanan olaylar ve karşılıklı suçlamalar gündeme gelirken, Müge Anlı aile bireylerinin birbirlerini suçlamak yerine Sevim Hanım'ın iddialarına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Yayına telefonla bağlanan Tülay'ın oğlu Burak ise annesinin anneanne ve dedesine yüz binlerce lira borcu olduğunu, bu nedenle kendisinin işini kaybettiğini ve dedesine kendisinin baktığını öne sürdü.