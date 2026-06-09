canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
9 Haziran 2026, Salı 10:00

Karada ve havada panik yaşatan dolandırıcılık iddiaları...

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Pilota çalıştığı kurum tarafından disiplin soruşturması başlatıldı!

Tuğba Nur Zehir'in "bilinç altı temizliği" adı altında yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ettiği olayda yeni isimler ve iddialar gündeme geldi. Programda, İnci Gürgül ve onun hocası olduğu öne sürülen Mehmet Levent Ünal hakkında konuşuldu. Müge Anlı, önceki yayında Mehmet Levent Ünal'a ulaşılmak istendiğini hatırlattı. Program ekibinden Naim Bey, Ünal'ın avukatıyla görüştüklerini belirtti. Avukatın açıklamasına göre Mehmet Levent Ünal, danışanlara ilaç bırakmalarını tavsiye etmediğini ve İnci Gürgül'e eğitim verdiğini ancak iddia edilen yönlendirmeleri yapmadığını savundu. Ayrıca hakkında soruşturma açıldığı ve bu süreç nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş!
17 Nisan 2026, Cuma
Müge Anlı, 15 yaşındaki kayıp kızı buldu! Meğer küçük kızı o isim alıkoymuş! Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 milyon TL için alıkonuldu iddiası...
31 Mart 2026, Salı
20 milyon TL için alıkonuldu iddiası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Vahşice öldürülen emekli öğretmen...
17 Mart 2026, Salı
Vahşice öldürülen emekli öğretmen... Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN