8 Ekim 2026, Perşembe 10:00

Karı koca 53 gün sonra Müge Anlı'da buluştu!

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Şeyhoğlu çifti sil baştan diyecek mi?

Müge Anlı'da 53 gündür eşinden ayrı olan Sibel Şeyhoğlu ile Volkan Şeyhoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi. Eşinin başka birine gitmiş olabileceği yönündeki duyumları reddeden Sibel, Volkan'ı hâlâ çok sevdiğini ve böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyledi. Müge Anlı'nın yayına getirdiği Volkan ise Sibel'e sarılmak istemeyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı ve yıllardır boşanmak istediğini belirtti. Volkan, eşinin kendisini aşırı kıskandığını, günlük hayatına müdahale ettiğini ve bazı konularda kendi istediğinin olmasını beklediğini öne sürerek, ilişkileri için en doğru yolun boşanmak olduğunu ifade etti.

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