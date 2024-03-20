%50 zihinsel engelli olan 32 yaşındaki Ziya Yağızoğlu, 8 Şubat Perşembe günü Ordu'dan kayıplara karışmıştı. Anne Şefika Yağızoğlu ve abla Şerife Karaca Ziya'yı aramak için stüdyoya gelmişti. Ziya Yağızoğlu kaybının 41. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Stüdyoya gelen Ziya Bey ailesine kavuştu. Ziya Bey ailesinin köyde kalması için kendisini zorladığını ama köyde yaşamak istemediğini, şehirde ev tuttuğunu, garsonluk yaptığını belirtti.