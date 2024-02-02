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2 Şubat 2024, Cuma 00:00

Kaybının 79. Gününde acı haber geldi

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hasan Çelik ile ilgili stüdyomuzdan gözaltına alınmışlardı, araçta görülen zanlıdan cinayet itirafı geldi. 79 gün sonra ortaya çıkan cinayette dikkat çeken detaylar... Hasan Çelik'in kimliği, telefonu ve banka kartları zanlının evinde bulundu. Hasan Çelik'in kardeşi ve ailesi Seher Çelik'e zamanında bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasını istediklerini fakat onun dinlemediğini söylediler.

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Müge Anlı'da aranan Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet itirafı...
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