Kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile yüzleşiyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Raziye canlı yayında... Kocasından 2 yıldır şiddet gördüğünü artık dayanamadığını o yüzden kaçtığını söyledi. Erkeklerle mesajlaşmadığını, sadece bir kişiyle kaçtığını anlattı. Çocuklarını okul bitmediği için yanına alamadığını, psikolojik destek aldıklarını babaları yüzünden bu halde olduklarını söyledi. Ömer'le mutlu olduklarını ama son zamanlarda kıskançlık yüzünden araları bozulduğunu söyledi.