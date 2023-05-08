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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
Kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile yüzleşiyor

Kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile yüzleşiyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Raziye canlı yayında... Kocasından 2 yıldır şiddet gördüğünü artık dayanamadığını o yüzden kaçtığını söyledi. Erkeklerle mesajlaşmadığını, sadece bir kişiyle kaçtığını anlattı. Çocuklarını okul bitmediği için yanına alamadığını, psikolojik destek aldıklarını babaları yüzünden bu halde olduklarını söyledi. Ömer'le mutlu olduklarını ama son zamanlarda kıskançlık yüzünden araları bozulduğunu söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
8 Mayıs 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
5 Mayıs 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
4 Mayıs 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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