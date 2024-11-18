18 Kasım 2024, Pazartesi 10:00
Kayıp çocuğun ağabeyinin arkadaşı olan tanık konuştu
Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında
Dilek Hanım okuldan bir arkadaşının "vişne çürüğü bir arabayla kaçırıldı" dediğini, çocuk aklıyla arkadaşının tesirinde kaldığını ve Tutku Dilara'nın kaçırıldığını söylediğini ifade etti. Dilek Hanım, "Tutku Dilara'nın kaçırıldığını görmedim. Çocuk aklımla verdiğim ifadeden dolayı bu olayın çocuk kaçırıldıya dönmesini istemem. Köylü yıllarca babasının Tutku'yu evlatlık verdiğini konuştu" dedi.
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