Keziban Eryılmaz ve sevgilisinin eski komşusu konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Keziban Eryılmaz'ın komşusu çığlık sesleri ve işkence sesleri duyduğunu söyledi. Keziban'ın kendisine geldiğini 'seviyorum ama bu sefer bitti' dediğini anlatırken biz diğer arkadadaşlarımızla onun geri döneceğini biliyorduk dedi. Keziban'ı aşağıladığını anlatan kadın bir diğer iddiada daha bulundu. İddiasına göre Coşkun'un diğer komşuları balkondan izlediğini bunun üzerine karşı komşunun camına film taktırdığını anlattı.