Keziban Eryılmaz'ın kaybolduğu gece neler yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Evine gitmek üzere kuzeninin yanından ayrıldı şüpheli şekilde sırra kadem bastı. İlk önce eski sevgilisiyle görüştükten sonra kuzeniyle görüşen Keziban Eryılmaz'a ne oldu? Kuzeni, Müge Anlı ekibine konuştu. Yasemin Ertaş gündüzden kendisiyle konuşup ertesi günü planladıklarını, bir bardak çay içtiklerini gece 23.00 gibide Coşkun'u gördüğünü söyledi. Keziban'ın markete gittiğini sonra araca binip Keziban'ı eve bıraktığını sonrasını bilmediğini söyledi.