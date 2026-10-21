"Kızım beni dolandırdı" dedi, stüdyoya geldi!

İzmir'den gelen 75 yaşındaki Sevim Yavaş'ın, kızı Tülay Güler tarafından 600 bin lira dolandırıldığını iddia ederek yardım istediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevindiren gelişmeler yaşandı. Yayının ardından harekete geçen Müge Anlı ve izleyicilerin desteğiyle Sevim Yavaş'ın toplam 583 bin lira yardım aldığı açıklandı. Borçlarının kapatılmasının ardından 228 bin liranın Sevim Hanım'a kaldığını belirten Müge Anlı, yaşlı kadının banka hesaplarının güvence altına alınması için gerekli işlemlerin yapıldığını ve kalan paranın korunacağını söyledi. Borçları nedeniyle evini kaybetme korkusu yaşayan Sevim Yavaş, aldığı müjdeli haberle gözyaşlarını mutluluğa dönüştürdü.