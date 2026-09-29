Kızından Hacı İpek'e çağrı!

Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın babasına yönelik "bildiklerini anlat" çağrısı yeniden gündeme geldi. Ankara'ya 5G ile bağlanılan yayında Mikail'in babası Hacı İpek, kızı Tuğba ile reklam arasında yaptığı konuşmadan söz ederken, Naim Bey Tuğba'nın babasından bildiği her şeyi anlatmasını istediğini aktardı. Müge Anlı ise Tuğba'nın babasına, kayıp genç kızın başına ne geldiğini bilip bilmediğini sorduğunu ve Hacı İpek'in bu konuşmaya tepki verdiğini belirtti. Şevki Hoca, Hacı İpek'in olayla ilgili bildiklerini anlatmaması halinde, Elif Merve'ye ait olduğu iddia edilen delillerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Hacı İpek ise kendisinin yalnızca bildiklerini anlattığını ve ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.