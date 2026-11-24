İstanbul Sultangazi'de yaşayan 29 yaşındaki iki çocuk annesi Yıldız Koca'dan 5 Kasım akşamından beri haber alınamıyordu. Kaybolmasının 15. Gününde Esenyurt'ta bulunan Yıldız Koca, babasının ısrarlarına rağmen eve dönmek istemediğini ve boşanmak istediğini açıklamıştı. Bir şeyler saklayan Yıldız Koca'nın kaldığı evden çıkıp bir polis merkezine giderek sığınma talep ettiği ortaya çıktı. Yıldız'a yeni ev tutan kişinin ise evli ve 2 çocuk babası "Ferhat" adından biri olduğu konuşuldu.