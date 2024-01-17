Mehmet Ali'nin ölüm nedeni ateşli silah

Adli Tıp Kurumundaki cenazeyi almaya giden eşi ve ağabeyleri konuştu. Eşi Meryem'in cenaze çıkana kadar hala inanmadığını, şokta olduğunu gözyaşlarıyla söyledi. Eşini görmek için morga giden kadın çocuklarının haberi olmadığını söyledi. Ağabeyleri ise, cenazenin bulunduğu noktada sebzelere dikkat çekti. cesedin ortadan kaybolması için bunu yaptıklarına inandıklarını suçluların bulunmasını istediklerini söylediler.