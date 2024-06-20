20 Haziran 2024, Perşembe 10:00
''Mehmet, beni 15 bin TL'lik zarara uğrattı''
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Geçtiğimiz günlerde Mehmet'in komşusunun cevizini çaldığı iddia edilmişti. Cevizleri alındığı söylenen komşu Elife Hanım, Müge Anlı ekibine konuştu. "Cevizler damda serildi, aldığını çuvalla balkonuna attı" iddiasında bulunan Elife Hanım, Mehmet'in cevizleri satacağını söyleyip aldığını parayı geri getirmediğini kendisine 15.000 liralık zarara uğrattığını anlattı.
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