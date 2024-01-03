Mevlüt'ün son çalıştığı çiftliğin sahibi konuştu

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12 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mevlüt Ozan Atlar'ın en son çalıştığı çiftliğin sahibi konuştu. Adem Ünsal, 2010 Ekim ayının ortasında geldi Aralık ayının ortasında işten ayrıldı dedi. Kalacak yeri olmadığını orada kaldığını söyleyen Adem Bey, annesini çok özlüyor ağlıyordu dedi. Mevlüt'ün kendisine Antalya'ya çalışmaya gideceğini söylediğini anlatan çiftlik sahibi arkadaşları beyaz bir araçla geldi aldı sonra da görmedim dedi.