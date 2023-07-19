Müge Anlı'da kızını arayan Mehmet Hanefi Çagana yayından sonra intihar etti

21 yaşındaki kayıp kızı Rukiye Çagana'yı aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Hanefi Çagana, evinde silahla intihar etti. Kızı Rukiye Çagana, "Kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü." dedi.

atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Mehmet Hanefi Çagana'nın intiharı gündem oldu. Mehmet Hanefi Çagana olayı ne? Mehmet Hanefi Çagana intihar mı etti? Rukiye Çagana kimdir?

İstanbul Esenler'de kaybolan 21 yaşındaki Rukiye Çagana, evinin penceresinden 'Beni burada zorla tutuyorlar' notu atarak kayıplara karışmıştı. Anne ve babasının çağrısından sonra yayına gelen Rukiye, babasının kendisini kemerle dövdüğünü, abisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etmişti. Kızını tüm dön çabalarına rağmen ikna edemeyen baba Mehmet Hanefi Çagana, Arnavutköy'deki evinde pompalı tüfekle kendini vurarak intihar etmişti.

Olayın ardından canlı yayında açıklama yapan Rukiye Çagana, "Ben buraya gelmeseydim, bugün benim ölüm haberimi alacaktınız. O pompalı tüfek benim de kafama dayandı. 33 gündür her şeyi biliyordu, ama neden dün kendini öldürdü? Çünkü kendi çapında beni aramaya çalıştı. Kendi çapında beni bulabilseydi, ben ölü olacaktım. Kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü." ifadelerini kullandı.