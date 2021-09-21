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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
21 Eylül 2021, Salı 00:00

Ölüm ilanını yazdı, ortadan kayboldu

Müge Anlı cenazeme kaç kişi katılır diye merak ettiniz mi hiç diye sorup sabahtan beri bunu düşündüğünü söyledi. 50 yaşındaki Türkan Hanım'ın bunu düşündüğünü ve sosyal medyadan ölüm ilanı verdiğini anlatan Müge Anlı, Türkan Hanım'ın 1 yıl önce boşanmış olduğunu, Ersin Güneş isimli evli olan birisini hayatına aldığını söyledi. Türkan Hanım'ın yeğeni Melike Irmaklı, teyzesinin hep "Ersin beni çok kıskanıyor" dediğini, Türkan Hanım'ın ablası Tülin Irmaklı da kardeşinin bazen askılı şortlu kıyafetler giydiğini dile getirdi. Tülin Hanım kardeşinin deli dolu olduğunu, bazen garip hareketlerde bulunduğunu ama kendilerinin buna alıştığını belirtip kardeşi kaybolduktan sonra Ersin Bey'e ulaşmadığını zira hiç nerede kim olduğunu bilmediğini savundu.

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