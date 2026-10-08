8 Ekim 2026, Perşembe 10:00

Önüne 40 çeşit yemek konulan koca, karısını terk etti!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

"Evimin direğini hiç aç bırakmadım"

Müge Anlı'da 53 gündür eşinden haber alamayan Sibel Şeyhoğlu, eşi Volkan Şeyhoğlu'nu ilk kez canlı yayında görmenin duygusunu yaşadı. Volkan'ın kendisine sırt çevirdiğine inanmak istemeyen Sibel, 18 yıllık evliliklerinde birlikte büyük zorluklar atlattıklarını ve eşini hâlâ çok sevdiğini söyledi. Volkan'ı son gördüğü gün çektiği fotoğraflara bakarak bugüne kadar umut ettiğini anlatan Sibel, eşinin de aşkının bitmediğine inandığını belirtti.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!
07 Ekim 2026, Çarşamba
Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!
05 Ekim 2026, Pazartesi
Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!
21 Eylül 2026, Pazartesi
Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...
08 Temmuz 2026, Çarşamba
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN