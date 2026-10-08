Önüne 40 çeşit yemek konulan koca, karısını terk etti!

Müge Anlı'da 53 gündür eşinden haber alamayan Sibel Şeyhoğlu, eşi Volkan Şeyhoğlu'nu ilk kez canlı yayında görmenin duygusunu yaşadı. Volkan'ın kendisine sırt çevirdiğine inanmak istemeyen Sibel, 18 yıllık evliliklerinde birlikte büyük zorluklar atlattıklarını ve eşini hâlâ çok sevdiğini söyledi. Volkan'ı son gördüğü gün çektiği fotoğraflara bakarak bugüne kadar umut ettiğini anlatan Sibel, eşinin de aşkının bitmediğine inandığını belirtti.