Sevda Ayhan ve Doğan Gözler'e yönelik çarpıcı ifadelerde bulunan elti Saadet Ayhan, "Doğan söylediğini aksine diş yaparken iğne yapıyordu" dedi. Eltisi Sevda Ayhan'ın Doğan Gözler'den rahatsız olduğunu kayınvalidesine anlattığını belirten Saadet Hanım, Muhittin'in de bu durumlara sessiz kaldığını anlattı. Sevda Ayhan'ın kaybından kısa süre önce evde tartışmalar olduğuna dikkat çeken elti Saadet Ayhan, kayınbiraderi Muhittin Ayhan'ın sürekli çocuğu bahane ettiğini anlattı. Sevda Ayhan'ın akıbetine yönelik düşüncelerini dile getiren eltisinin "sağken" ifadesini kullanması herkesi şaşırttı.