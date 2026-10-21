Sevim Yavaş kızını affetti!
21 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

Sevim Yavaş kızını affetti!

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Anne kızın büyük yüzleşmesi!

Müge Anlı, Sevim Hanım'ın düşük maaşla borçlarını ödemeye çalışmasının zorluğuna dikkat çekerek Tülay'ın hem annesinden hem de oğlundan karşılayamayacakları paraları talep etmesini eleştirdi. Tülay, düşüncesiz davrandığını kabul ederek hatasını dile getirirken Sevim Hanım, geçmişte çocukları için yaptığı fedakârlıkları anlattı. Yayında duygusal anlar da yaşandı; Burak, anneannesinden özür dileyerek yaşadığı psikolojik sıkıntıları dile getirdi. Sevim Hanım da torununa çocukluğunda kendisinin baktığını hatırlattı. Müge Anlı'nın çağrısıyla Tülay annesinin elini öpüp ona sarılırken aile üyeleri geçmişte yaşadıkları sorunları konuşmayı sürdürdü.

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