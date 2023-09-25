Siyah araç ile çalıştığı yerden alındığı iddiası

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Tayfur Kılıç eşi Bedriye Kılıç'ın kaybolduktan bir gün sonra mesajlaşma uygulamasındaki profil resminin kalktığını öne sürdü. Bu sözleri yalanlayan

eski iş arkadaşı Özlem Efe oldu. Yayında gündeme gelen bir başka iddia ise Bedriye Kılıç'ın okulda çalıştığı dönemde siyah bir araca binip gittiğiydi... İddiaların odağındaki kişi bunun iftira olduğunu Bedriye Hanım'ı aracına almadığını söylemişti.