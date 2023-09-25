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Siyah araç ile çalıştığı yerden alındığı iddiası

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Tayfur Kılıç eşi Bedriye Kılıç'ın kaybolduktan bir gün sonra mesajlaşma uygulamasındaki profil resminin kalktığını öne sürdü. Bu sözleri yalanlayan
eski iş arkadaşı Özlem Efe oldu. Yayında gündeme gelen bir başka iddia ise Bedriye Kılıç'ın okulda çalıştığı dönemde siyah bir araca binip gittiğiydi... İddiaların odağındaki kişi bunun iftira olduğunu Bedriye Hanım'ı aracına almadığını söylemişti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Eylül 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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