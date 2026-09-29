29 Eylül 2026, Salı 10:00

Şüphelerin odağındaki Mikail iddialara cevap verdi!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

"Elif'i konuma ben göndermedim"

Müge Anlı'da Elif Merve Yılmaz'ın akıbetiyle ilgili şüpheli olarak gündeme gelen Mikail İpek, babası Hacı İpek'in çağrısının ardından kendisini arayarak Elif'i konuma göndermediğini ve Ersin Solak'la çalışmadığını savundu. Telefon görüşmesinde Mikail, Elif Merve'nin kendi evinden çıkıp gittiğini ve kendisinin genç kızı herhangi bir adrese göndermediğini belirterek, böyle bir iş yapmış olması halinde telefon numarasının Elif'te bulunması gerektiğini söyledi. O dönem konum işi yapmadığını ve Ersin'le de çalışmadığını ifade eden Mikail, Elif'i göndermiş olması durumunda peşine düşeceğini ve arkadaşını orada bırakmayacağını savundu.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!
21 Eylül 2026, Pazartesi
Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...
08 Temmuz 2026, Çarşamba
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!
23 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...
16 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm... Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN