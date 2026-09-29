Şüphelerin odağındaki Mikail iddialara cevap verdi!

Müge Anlı'da Elif Merve Yılmaz'ın akıbetiyle ilgili şüpheli olarak gündeme gelen Mikail İpek, babası Hacı İpek'in çağrısının ardından kendisini arayarak Elif'i konuma göndermediğini ve Ersin Solak'la çalışmadığını savundu. Telefon görüşmesinde Mikail, Elif Merve'nin kendi evinden çıkıp gittiğini ve kendisinin genç kızı herhangi bir adrese göndermediğini belirterek, böyle bir iş yapmış olması halinde telefon numarasının Elif'te bulunması gerektiğini söyledi. O dönem konum işi yapmadığını ve Ersin'le de çalışmadığını ifade eden Mikail, Elif'i göndermiş olması durumunda peşine düşeceğini ve arkadaşını orada bırakmayacağını savundu.